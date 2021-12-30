Степанакерт, 30 декабря, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В Степанакерте 27 декабря Фонд развития и поддержки русско-армянских гуманитарных инициатив «Наследие и Прогресс» организовал новогоднее мероприятие для 600 детей из семей погибших, раненых и вынужденных переселенцев 44-дневной войны.

Фонд «Наследие и прогресс» Новогодняя ёлка в Степанакерте

Фонд «Наследие и прогресс» Новогодняя ёлка в Степанакерте

Участников мероприятия по видеообращению поздравил президент фонда «Наследие и Прогресс», академик Российской академии наук, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова Арамаис Камалов.

Фонд «Наследие и прогресс» Видеообращение Арамаиса Камалова

Специальным гостем мероприятия стал заместитель председателя постоянной комиссии по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы РФ, депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов, который в воплощении Деда Мороза сам вручал арцахским детишкам подарки.

Фонд «Наследие и прогресс» Виталий Милонов на новогодней ёлке в Степанакерте

Подарки были индивидуально подобраны согласно письмам, которые ребята сами писали Деду Морозу. Для детей и их родителей было организовано угощение и интересная шоу-программа.

Фонд «Наследие и прогресс» Новогодняя ёлка в Степанакерте

30 декабря при поддержке фонда «Наследие и Прогресс» будет также организовано праздничное мероприятие для детей русской общины Арцаха.