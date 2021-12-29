Асунсьон, , 22:48 — REGNUM Межамериканская комиссия по правам человека рассмотрит запрос бывшего президента Парагвая Фернандо Луго по делу об объявленном ему в 2012 году импичменте. Об этом 29 декабря сообщило новостное агентство MercoPress.

Сессия Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR) по вопросу строительства Никарагуанского канала. Март 2015 года Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Луго покинул президентский пост после инцидента с убийством 11 мирных жителей и шестерых полицейских во время стычки полиции с безземельными крестьянами. Оппозиция назвала этот инцидент последствием политики Луго, и в июне президенту был объявлен импичмент.

Межамериканская комиссия решила, что импичмент был объявлен в спешке и без достаточных оснований и дала нынешнему правительству Парагвая шесть месяцев для предоставления новых аргументов.

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