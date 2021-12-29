Асунсьон, 29 декабря 2021, 22:48 — REGNUM Межамериканская комиссия по правам человека рассмотрит запрос бывшего президента Парагвая Фернандо Луго по делу об объявленном ему в 2012 году импичменте. Об этом 29 декабря сообщило новостное агентство MercoPress.
Луго покинул президентский пост после инцидента с убийством 11 мирных жителей и шестерых полицейских во время стычки полиции с безземельными крестьянами. Оппозиция назвала этот инцидент последствием политики Луго, и в июне президенту был объявлен импичмент.
Межамериканская комиссия решила, что импичмент был объявлен в спешке и без достаточных оснований и дала нынешнему правительству Парагвая шесть месяцев для предоставления новых аргументов.
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