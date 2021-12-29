Асунсьон, 29 декабря, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Межамериканская комиссия по правам человека рассмотрит запрос бывшего президента Парагвая Фернандо Луго по делу об объявленном ему в 2012 году импичменте. Об этом 29 декабря сообщило новостное агентство MercoPress.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Сессия Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR) по вопросу строительства Никарагуанского канала. Март 2015 года

Луго покинул президентский пост после инцидента с убийством 11 мирных жителей и шестерых полицейских во время стычки полиции с безземельными крестьянами. Оппозиция назвала этот инцидент последствием политики Луго, и в июне президенту был объявлен импичмент.

Межамериканская комиссия решила, что импичмент был объявлен в спешке и без достаточных оснований и дала нынешнему правительству Парагвая шесть месяцев для предоставления новых аргументов.