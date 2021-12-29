Афины , 29 декабря, 2021, 21:46 — ИА Регнум. В Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался на острове Крит, на 86 км южнее города Ираклион с населением порядка 135 тыс. человек.

Очаг сейсмических колебаний залегал на глубине 80 км.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.