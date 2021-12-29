Вашингтон, 29 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Разведывательный авиационный комплекс дальнего наблюдения и целеуказания E-8 Joint STARS впервые совершил полёт над территорией Восточной Украины, сообщает 29 декабря телеканал CNN со ссылкой на представителя Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что полёт состоялся 27 декабря.

«Полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины», — цитирует телеканал слова представителя EUCOM.

Напомним, авиакомплекс E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System) предназначен для разведки и опознавания наземных целей при любых погодных условиях, а также для двустороннего обмена информацией с наземными силами в режиме реального времени.

Кроме того, бортовая аппаратура этого самолёта способна составлять базы телефонных номеров, осуществлять перехват телефонных переговоров, а также любых данных, передаваемых по незащищённым каналам связи, в том числе в популярных мессенджерах и социальных сетях.