София, , 19:59 — REGNUM Софийская городская прокуратура (СГП) объявила о намерении допросить министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашкова по делу о финансовых хищениях при строительстве автомагистрали «Хемус». Об этом 29 декабря сообщает «Радио Болгария».

Допрос Цитата из мультсериала «Простоквашино», реж. Михаил Солошенко. 2018. Россия

Согласно официальной информации, министр будет допрошен в качестве свидетеля. Как отметила пресс-секретарь СГП Десислава Петрова, поводом для этого стали заявления Рашкова о том, что он якобы располагает информацией о способах отмывания средств и получателях крупных сумм наличных денег.

Петрова «В том случае, если глава МВД укажет на конкретных лиц или конкретные компании, будут проведены обыски и аресты».

Напомним, окружная автомагистраль «Хемус», призванная соединить Софию с Варной, начала строиться в 1984 году, однако из-за недостатка финансирования его первая очередь была введена лишь в 1999 году.

После 2015 года сдача в эксплуатацию отдельных участков шоссе регулярно откладывалась, а в сентябре нынешнего года появились данные о миллионных хищениях в этой сфере. Ранее свою помощь в расследовании подобных фактов болгарским коллегам предложили представители Интерпола.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии проводятся обыски в офисах крупнейших автодорожных компаний