Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Товарищеский хоккейный матч начался на льду Спортивной школы «Манеж» в посёлке Стрельна в Санкт-Петербурге при участии российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко играют в хоккей

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Также в состав команд вошли известные российские хоккеисты, в том числе Вячеслав Фетисов и Павел Буре. Белорусский президент выступает под номером 1. У Путина номер 11.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин и Лукашенко провели трёхчасовые переговоры. Они последовали за неформальным саммитом стран СНГ.