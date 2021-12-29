Чувашия, 28 июня, 2005, 13:01 — ИА Регнум. 176 пожаров по причине небрежности при курении, в том числе в нетрезвом состоянии, зарегистрировано в Чувашии с начала года. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Чувашии, общий материальный ущерб от них превысил 2 млн. 960 тысяч рублей. В результате страдают сами курильщики: травмы различной степени тяжести получили 17 жителей Чувашии, а 36 человек расплатились своей жизнью. К слову, за аналогичный период прошлого года произошло 204 пожара, в которых погибли 44 человека, пострадали 9. За прошедшие сутки в Чувашии зарегистрирован один пожар. Причиной возгорания в комнате 42-летнего жителя города Новочебоксарск стала неосторожность при курении хозяина в нетрезвом состоянии. Мужчине повезло - огонь повредил только постельные принадлежности, предварительный ущерб составил 200 рублей.

С начала 2005 года на территории Чувашии зарегистрировано 796 пожаров с общим материальным ущербом более 14 млн. 600 тысяч рублей (за аналогичный период прошлого года 786 пожара с материальным ущербом 10 миллионов 928 тысяч рублей). В огне погибли 67 человек, из них 4 детей (за аналогичный период 78 человек, из которых 7 детей). Травмы различной степени тяжести получило 56 человек (в 2004 году - 38 человек). Пожарные спасли 588 жителей Чувашии.