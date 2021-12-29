Москва, 29 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России в ноябре 2021 года выросли в среднем на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 8,1%. Об этом сообщает 29 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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При этом цены на бензин у производителей в ноябре снизились на 7,5%, а по сравнению с ноябрём прошлого года — выросли на 15,2%.

За январь-ноябрь текущего года бензин для потребителей подорожал на 6% в годовом выражении, тогда как производители повысили оптовые цены на 19,8%.

Согласно данным Росстата, в ноябре потребительские цены на бензин в среднем по стране в 2,1 раза превышали цены от производителей.

В минувшем месяце рост потребительских цен на бензин на 1,1% и более наблюдался в 35 российских регионах. Наиболее существенно он подорожал в Магаданской области — на 3%, Бурятии — на 2,1%, Еврейской автономной области — на 2%.

В Москве бензин в ноябре подорожал в среднем на 1,2%, в Санкт-Петербурге — на 1,4%.