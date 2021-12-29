Реджайна, Канада, , 19:08 — REGNUM Железнодорожная авария с участием товарного состава произошла 29 декабря вблизи города Реджайна (провинция Саскачеван, Канада), передаёт CBS.

Сошедший с рельсов грузовой поезд 33.mchs.gov.ru

Рядом с населённым пунктом Крэйвен с рельсов сошло несколько десятков вагонов состава компании Canadian Pacific Railway. Инцидент произошёл при прохождении поездом железнодорожного переезда на одной из трасс.

Причина аварии пока не названа, в результате инцидента никто не пострадал. Шоссе, на котором произошло ЧП, перекрыто.

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