Грозный, 2 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Чечне урожай зерновых в 2021 году на 5,8% превысил показатели предыдущего года. Было собрано более 525 тыс. тонн зерна, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Pixabay.com Урожай

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«В Чеченской Республике уборка сельскохозяйственных культур завершена. По состоянию на 21 декабря 2021 года во всех категориях хозяйств зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 183 тыс. га, намолочено 525 тыс. тонн зерна или 105,8% к аналогичному периоду прошлого года»,— говорится в сообщении ведомства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции 26 декабря 2021 года, отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, республика завершает уходящий год с хорошими показателями по всем направлениям. В качестве доказательства он, в частности, назвал рост на 34% объема продукции сельского хозяйства и на 13% — объема товаров собственного производства.