Ставрополь, , 08:05 — REGNUM В 2021 году в Ставропольском крае направлено на развитие сельских территорий 541 млн рублей. В будущем году планируется значительно увеличить сумму для реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» — более чем на 235 млн рублей. Так, по словам главы минсельхоза Сергея Измалкова, предусмотрено выделение 776 млн рублей, из которых которых 561 млн рублей будет направлено на реализацию ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий».

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Как отметили в минсельхозе, на эти деньги будут продолжены реконструкция школы в селе Арзгир и детского сада в селе Кочубеевское, ремонт стадиона «Урожай». Предусмотрены также средства на улучшение жилищных условий сельских жителей и благоустройство зон отдыха.

Ещё 161 млн рублей пойдут на строительство дорог в сельской местности. Так, предусмотрено строительство и реконструкция автодорог в Александровском, Красногвардейском и Предгорном округах.