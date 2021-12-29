Воронеж, , 18:02 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту автомобильной аварии, в которой погиб президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения».

«Назначены экспертизы, устанавливаются и допрашиваются очевидцы происшествия, выполняются иные следственные действия», — уточнила Куликова.

Как сообщало ИА, сегодня, около 14:30 в Новоусманском районе на 16 километре автодороги «М-4 «Дон» — Малая Приваловка на границе с Липецкой областью» столкнулись три легковых автомобиля — Ford Focus, Toyota Camry и «Лада Ларгус».

В результате ДТП погиб пассажир Toyota — им оказался 58-летний президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области, депутат облдумы Юрий Гончаров. Также в аварии пострадали четыре человека.

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