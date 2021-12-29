Сыктывкар, 29 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми от ковида скончался 21 пациент, всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 2612 человека, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки число заболевших пополнили 178 жителей республики. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 58 случаев, Ухте — 41 и Воркуте. Под медицинским наблюдением находятся 4 526 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки коронавирус выявили у 21 119 человек.