Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Благодарность российскому президенту Владимиру Путин за всё, сделанное для Белоруссии, выразил глава республики Александр Лукашенко на встрече 29 декабря.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

Лукашенко «Я Вам очень благодарен. Очень благодарен Вам лично прежде всего за то, что Вы сделали для Белоруссии и за ту поддержку, которую Вы оказываете нам».

Белорусский лидер отметил, что его благодарность Путину не имеет отношения к лести.