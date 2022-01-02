Нальчик, , 08:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в 2022 году будет построено жилья на 3,3% больше, чем в предыдущем. Общий объем запланированного — 530 тыс. кв. метров, сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в соцсети.

Дом Оксана Хмурова

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Что касается результатов жилищного строительства в 2021 году, то строители перевыполнили показатели 2020 года на 5,8%, введя в эксплуатацию более 429 кв. м жилья за период с января по ноябрь.

«В текущем году планируем ввод жилья общей площадью 513 тысяч квадратных метров, в 2022 году — 530 тысяч квадратных метров. Продолжаем создание инфраструктуры, в том числе в районах дорожного строительства и индивидуальной жилой застройки», — написал Коков.

Всего в 2021 году в Кабардино-Балкарии организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, было построено 32 дома.