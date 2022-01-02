Грозный, , 09:51 — REGNUM В Чечне в 2021 году были отремонтированы свыше 86,2 км автомобильных дорог. Из них два участка — наиболее важных. Это автодорога Грозный — Ведено — граница Дагестана. Она связывает с горной туристической частью республики, в том числе с туркомплексом «Кезеной-Ам» и историко-архитектурным комплексом в селении Хой.

Дорога Larisa-K

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Важнейшим для региона объектом также является дорога Гудермес — Кади-Юрт. По ней следует автотранспорт, идущий в город Гудермес и на федеральную трассу Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала».

Кроме того, был выполнен ремонт еще на пяти участках региональных дорог общей протяженностью 13,8 км, в том числе на автодороге, ведущей из станицы Ищерская в Грозный и из Ищерской в станицу Червленная, по которой автотранспорт следует в Дагестан, на Ставрополье, в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию.

По планам властей республики, в 2022 году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Чечне будут отремонтированы 68 дорожных объектов в Грозном общей протяженностью 57,8 км и три участка региональных дорог длиной 13,1 км.