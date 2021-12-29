Ташкент, , 17:20 — REGNUM Узбекистан полностью восстановил поставки электроэнергии в Афганистан, сокращение поставок на 50% было связано с выведением в ремонт одной из электропередач сообщает Подробно.уз.

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Издание напоминает, что 29 декабря ряд афганских СМИ сообщил, что пропускная способность линии электропередач из Узбекистана в Афганистан снизилась на 50%, из-за чего в 15 провинциях, включая Кабул, начались перебои с электричеством.

«Сокращение поставок на 50% было связано с выведением в ремонт одной из двух линий электропередач мощностью в 220 кВт. Ремонт линии завершен и тем самым прежний объем поставок также возобновлен», — сообщили издание в минэнерго республики.

Узбекско-афганским межправительственным соглашением предусмотрена поставка в Афганистан 2,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.

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