Курган, 29 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 144 новых случаев заражения коронавирусом, из них 56 зарегистрировано в Кургане. Об этом 29 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 145 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 29 декабря подтвердили 50 364 случаев заражения коронавирусом, вылечился 46 941 курганец, скончались 998 человек (два пациента за последние сутки).