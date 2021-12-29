Бишкек, 29 декабря, 2021, 16:41 — ИА Регнум. В Киргизии уровень теневой экономики, по официальным данным, достигает 23%, а по неофициальной — около 40%. Об этом заявил начальник управления налоговой политики министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков на встрече с журналистами сегодня, 29 декабря.

Pxhere.com Теневая экономика

По словам чиновника, наименьшая доля в общем объеме налогов приходится на средний бизнес — лишь 5,6%. При этом данная категория предпринимателей составляет 0,6% налогоплательщиков.

Также он отметил, что на малый бизнес приходится 13%, а таких коммерсантов насчитывается 98,9%.

«Крупный бизнес, равно как и средний, тоже составляет 0,6% налогоплательщиков. Но его представители оплачивают 81,4% всех налогов», — резюмировал Кубанычбек Ысабеков.