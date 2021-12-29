Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», входящий в ОСК, завершил длительный капитальный ремонт и модернизацию сторожевого корабля (СКР) Балтийского флота «Неустрашимый», сообщает 29 декабря пресс-служба завода.

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«По завершении морских испытаний, которые продлятся около 30 суток, «Неустрашимый» будет передан ВМФ и вернется к службе в составе Балтийского флота», — указано в сообщении.

На данный момент СКР «Неустрашимый» закончил переход в Балтийск и готовится к приемо-сдаточным испытаниям, программа которых рассчитана на 30 суток.

Напомним, СКР «Неустрашимый» находился в ремонте с 2014 года. Сроки завершения работ дважды сдвигались из-за сложностей с заменой и ремонтом форсажных двигателей украинского производства. В 2019 году этот вопрос был решен.

Кроме силовых установок, обновлены обеспечивающие механизмы корабля и проведена модернизация его вооружения.