Таллин, , 16:00 — REGNUM В 2022 году Департамент социального страхования начнет предлагать бесплатную услугу семейного примирения. Об этом сообщило Министерство социальных дел Эстонии.

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Создаваемая в стране государственная система предоставит возможность расставшимся родителям заключать внесудебные соглашения ради благополучия общего ребенка. Особо будут обсуждаться и согласовываться вопросы общения между родителями и ребенком после расставания, кто и в какой мере будет ребенка содержать.

В дальнейшем все родители, подающие в суд заявление об определении порядка общения с ребенком, будут направляться к семейному примирителю.

В то же время к примирителю в обязательном порядке нельзя будет направлять семьи, в которых имело место семейное насилие, однако, специалисты будут готовы работать и с такими семьями, если они того пожелают.