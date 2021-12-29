Архангельск, 29 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. За последние сутки число больных ковидом в Архангельской области пополнили 234 человека, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 93 архангелогородца, 60 северодвинцев, 25 жителей Котласа. 17 новых случаев выявлено в Шенкурском районе, 11 — в Холмогорском, 6 — в Пинежском, по 4 — в Новодвинске и Вельском районе, по три — в Коношском и Красноборском районах, по два — в Мирном, Приморском и Котласском районах, по одному — в Виноградовском округе и Мезенском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 21 119 человек.