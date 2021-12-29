Элиста, 29 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 13 заражений коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 29 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии выявили 33 979 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 413 пациентов.

Победить COVID-19 в Калмыкии не смогли 727 человек.