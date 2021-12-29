Лима, 29 декабря, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо 28 декабря назначил Росендо Серна Романа новым министром образования после отставки Карлоса Галлардо. Об этом сообщает перуанское новостное агентство La Republica.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Бывший министр Галлардо был вынужден подать в отставку 21 декабря, после того как стало известно о его причастности к торговле ответами к экзамену для учителей.

Галлардо стал двенадцатым министром, покинувшим свой пост за первые пять месяцев правления Кастильо. Роджер Инсио провел всего 42 дня в должности министра промышленности, сменив Ивана Киспе, который занимал пост два месяца. 14 ноября был отстранен министр обороны Вальтер Айяла. Министр иностранных дел Эктор Бежар подал прошение об отставке 17 августа. Мирта Васкес стала главой Совета министров после ухода Гвидо Беллидо 6 октября.

Общественность надеется, что в 2022 году ротация в Совете министров стихнет. Глава государства заверил, что закончит изменения в своей министерской программе к Рождеству, но политологи уверены, что «этого не произойдет, пока Кастильо не разберется с собственной политической линией и не поймет, какие министры могут ему пригодиться».