Бухарест, 29 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Руководство румынской авиакомпании Blue Air объявило о сокращении количества своих рейсов из-за действующих в Румынии и мире ограничений в связи пандемией коронавируса. Об этом 29 декабря сообщил бухарестский информационный портал HotNews.

(сс) ThePixelman Самолет

По некоторым данным, существенные коррективы в график полетов будут внесены на период с января по март 2022-го года.

«Мы внимательно изучаем сложившуюся ситуацию и постараемся провести соответствующие сокращения максимально безболезненно для пассажиров», — заявила генеральный директор компании Оана Петреску.

Blue Air является одной из крупнейших частных авиакомпаний Румынии. Ежегодно она обслуживает до 1,5 миллионов пассажиров.