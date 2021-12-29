Суд в Пензе отклонил иск о признании обязательной вакцинации незаконной
Пенза, 29 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Пензенский областной суд вынес решение по иску местных жителей, которые требовали признать незаконной обязательную вакцинацию против COVID-19. Информацию об этом публикует пресс-служба суда.
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«28 декабря 2021 года в Пензенском областном суде провозглашена резолютивная часть решения по административному делу по административным искам трёх жителей города Пензы о признании незаконным постановления главного государственного санитарного врача по Пензенской области
Истцы просили признать документ недействующим в отношении граждан, осуществляющих деятельность в сфере торговли продовольственными товарами, общественного питания, предприятий пищевой промышленности, клиентских подразделений финансовых организаций, энергетики.
Изучив мнения сторон и материалы дела, суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.
ИА REGNUM ранее сообщало, 7 декабря Верховный суд Татарии отклонил коллективный иск жителей, требующих признать постановление регионального правительства о введении QR-кодов недействительным.
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