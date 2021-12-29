Владивосток, 29 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА с тренерским штабом

В составе СКА шайбы забросили защитник Даниил Пыленков и нападающие Андрей Кузьменко и Евгений Тимкин. У «Адмирала» отличился защитник Динар Хамидуллин.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 62 очка. «Адмирал» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 27 очками.

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