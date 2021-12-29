Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Встреча лидеров двух стран проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

В Санкт-Петербурге сегодня, 29 декабря, продолжается неформальная встреча руководителей государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Проводят её по инициативе президента России Владимира Путина