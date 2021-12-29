Москва, 29 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Россия считает «красной линией» размещение в Грузии ударных систем НАТО. Это будет означать непосредственную угрозу безопасности РФ, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко 29 декабря в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Он подчеркнул, что Москва хотела бы мирного сосуществования и равноправного сотрудничества с Тбилиси, хотя страны и разорвали дипломатические отношения.

«Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», — сказал Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД также напомнил, что Россия прекратила прямое авиасообщение с Грузией после антироссийского выступления радикалов в Тбилиси в 2019 году. Воздушное сообщение может быть восстановлено после возникновения необходимых условий.

Читайте также: В МИД РФ назвали условия восстановления авиасообщения России и Грузии