Элиста, 29 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Элисте из-за резких перепадов температуры воздуха, которые способствовали образованию наледи на проводах линий электропередачи, частично остались без света несколько районов. О нарушениях электроснабжения ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Primorsky.ru Лед на проводах

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Без электроэнергии остались Южный и Северо-западный районы, 101 квартал, улицы Ленина и Клыкова, восточная промзона, поселки Аршан и Солнечный. Работы на проблемных участках продолжаются до ликвидации всех аварийных ситуаций.

ИА REGNUM сообщало, что в ночные часы столбики уличных термометров в Калмыкии опускаются до — 10 градусов. При этом в ряде территорий сохраняются осадки в виде дождя и снега.