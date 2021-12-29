Брянск, 29 декабря, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Завершился капитальный ремонт здания Дворца культуры БМЗ в Брянске. Главным подарком стал новый большой светодиодный экран, сообщает 29 декабря пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Брянской области Дворец культуры БМЗ в Брянске

Во Дворце культуры установили современное световое и звуковое оборудование, кресла для зрителей, отремонтированы помещения для репетиций творческих коллективов, созданы необходимые условия для маломобильных посетителей. Сцену дворца украсил дорогостоящий светодиодный экран, теперь интерактивные декорации сделают организацию концертов ещё более зрелищными и интересными.

Капитальный ремонт начался в 2018 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».