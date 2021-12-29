Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге оправдали пять человек — бывшего директора детского дома, его заместителя и экс-воспитанников данного учреждения, обвиненных в сексуальном насилии над сиротами. Об этом 29 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Обвиняемых в сексуальном насилии бывших сотрудников и воспитанников детского дома оправдали

Напомним, перед судом по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними предстали бывший директор школы № 565 Кировского района города Санкт-Петербурга Станислав Виноградов, бывший заместитель директора детского дома Михаил Елин, бывший воспитанник и ученик школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев. В ходе расследования следователями СК России установлено 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома — центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8» в период с 2002 по 2017 годы.

29 декабря 2021 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении обвиняемых. Несмотря на представленные доводы следствия, суд постановил оправдать подсудимых за отсутствием события преступления.

«Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Виноградов также оправдан», — подчеркнули в ОПС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае 2020 года Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Брыкова, который обвинялся в изготовлении и распространении порнографических материалов, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников данного детского дома. В суде Брыков признался, что с 1 сентября 2005 по 30 ноября 2008 делал фото детей. В съемках участвовало около 300 человек, поэтому всех участников он не помнит. «Моделей», по словам обвиняемого, он набирал по объявлениям, платил подросткам от 300 рублей. Что касается возраста участников процесса, то его он определял по паспорту, либо «модели» сами заполняли анкету.

Обвинения в сексуальном насилии мужчина всячески отрицал, ссылаясь на получение добровольного согласия со стороны партнера, которому уже исполнилось 16 лет. В результате Брыкову был вынесен приговор по статье «Насильственные действия сексуального характера» в виде наказания сроком на шесть лет. Однако за истечением срока давности подсудимый был освобожден от отбывания данного наказания.