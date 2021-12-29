Майминский район, Алтай, 29 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район, где выявлено 11 носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+6), Турочакского (+5), Усть-Коксинского (+4), Чемальского (+2) и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 25 303.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 23 100 человек, скончались, по данным федерального оперштаба, 511 человек, в то числе трое за последние сутки. В ковидных стационарах республики, по состоянию на 29 декабря, лечатся 161 пациент.