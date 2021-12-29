Ульяновск, 29 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Ульяновске в условиях пандемии коронавируса и роста заболеваемости ОРВИ отдельные классы в 26-ти школах перешли на дистанционный формат обучения. Такие данные приводятся на сайте мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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На заседании штаба по комплексному развитию города вице-мэр Ульяновска Ирина Митрофанова проинформировала, что на 27 декабря ОРВИ и гриппом болеют 5,9% школьников. По её словам, заболеваемость растёт, но при этом она заверила, что ситуация находится на контроле управлений образования и Роспотребнадзора.

В Ульяновске на дистанционное обучение перешли 150 классов в 26 школах.

«Закрывать на карантин школы в настоящее время нет необходимости», — заверяет заместитель главы Ульяновска, отметив, что в образовательных учреждениях соблюдает предусмотренные санитарно-эпидемические требования.

Власти также сообщают, что стали чаще болеть и дошкольники, в настоящее время на карантине находятся девять групп в девяти детсадах.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области заразились коронавирусом 120 198 жителей, из них выздоровели 114 072 человека, умерли 3750 ковидных больных.