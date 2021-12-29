Кызыл, 29 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала 2021 года достигло 16 739. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 14 новых носителей.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где диагноз подтвердился у четырёх человек. Коронавирус также выявлен у жителей Бай-Тайгинского (+3), Кызылского (+3) и других районов.

По данным на 29 декабря, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 105 пациентов, в том числе шесть детей и четыре беременные женщины. Девять тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ.

«Вакцинировано I компонентом 158 361 человек, в том числе однокомпонентным Спутник-лайт — 49 808. Полный курс вакцинации прошли 97 592 человек», — добавили в минздраве.