Салехард, 29 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом, из них два — среди вахтовых работников. Об этом 29 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 92 случая.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 265 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 29 декабря подтвердили 61 831 случай заражения коронавирусом, вылечились 56 704 человека, скончались 954 (один пациент за последние сутки).