Самара, 29 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Снег ожидается в новогоднюю ночь в Самарской области. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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Так, днем 31 декабря 2021 года, а также ночью и днем 1 января 2022 года по области ожидается снег. Столбик термометра в регионе днем 31 декабря может подняться до отметки — 4 °C.

Ночью 1 января 2022 года в регионе может похолодать до — 10 °C, днем может потеплеть до — 1 °C.

Сообщается, что средняя месячная температура воздуха в Поволжье в январе ожидается — 10,7…-13,9°С. Это на 0,1−1,1°С ниже средних многолетних значений.

«Месячное количество осадков предполагается около нормы», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 декабря в Самарской области ожидается снег. Ночью температура в регионе может понизиться до — 25 °C, днем может потеплеть до — 11 °C.