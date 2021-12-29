29 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Ярослав Чингаев, , 18:41 — REGNUM В Москве работают 238 ёлочных базаров. Здесь москвичи могут приобрести отечественные или импортные ёлки вплоть до 31 декабря.

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Елочный базар на Братиславской улице. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елочный базар на Братиславской улице. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елочный базар на Братиславской улице. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Елочный базар на Братиславской улице. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елочный базар на Братиславской улице. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В этом году хвойные деревья завезли из Пермского края, Пензенской области, Ульяновской и Саратовской областей, а также ёлки из Дании. Стоимость отечественной ели 1000−1100 рублей за метр, импортной — 3500−3900 рублей за метр.

Елочный базар на улице Перерва. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елочный базар на улице Перерва. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елочный базар на улице Перерва. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Со 2 января по 20 февраля 2022 года москвичи могут сдать новогодние деревья в специальные пункты приема на переработку. Акцию «Ёлочный круговорот» проводят в Москве уже седьмой год. Из переработанных деревьев сделают щепу, которую затем используют для подсыпки в вольерных комплексах и для создания экотроп.

Елочный базар на улице Перерва. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Елочный базар на улице Перерва. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Елочный базар на улице Перерва. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На прилавках магазинов и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» москвичи и гости города могут найти новогодние украшения на любой вкус. Классические и авторские стеклянные шары, оригинальные фигурки, а также игрушки с изображением тигра — символа наступающего 2022 года.

Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. Петровский пассаж. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Особой популярностью последние годы пользуются ёлочные игрушки в стиле ретро и выполненные вручную. Ценовой сегмент на новогодние украшения разнообразен. Есть как бюджетные варианты — до 350 рублей за игрушку, так и более дорогие — от 1500 рублей и до бесконечности за авторские работы.

Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Продажа новогодних украшений. ГУМ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM