Йошкар-Ола, 29 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 29 декабря выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 57 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 29 288 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Alania.gov.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего выздоровели с начала пандемии 27 136 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 417 человек. 932 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне от COVID-19 скончались пятеро жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1220 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 242 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 453 человека, из них у 443 — пневмония, 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 55 пациентов, при этом госпитализированы 48 жителей Марий Эл.