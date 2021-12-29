Париж, 29 декабря, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Глава программы вакцинации во Франции Ален Фишер заявил, что вопрос о четвертой дозе вакцины против коронавируса находится на обсуждении властей, передает BFM TV.

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«Мы должны получить данные об уровне и продолжительности действия вакцины. И в зависимости от данных, необходимо будет принять рекомендации», — заявил Ален Фишер.

Как сообщало ИА REGNUM, министр высшего образования, исследований и инноваций Франции Фредерик Видаль объявила, что экзамены будут проводиться в соответствии с планом.