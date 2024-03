Лондон, 29 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Музыкальный портал Any Decent Music назвал пластинку Sometimes I Might Be Introvert от британской хип-хоп исполнительницы Little Simz (настоящее имя — Симби Аджикаво) лучшим альбомом за 2021 год. Об этом портал сообщил в своих социальных сетях 28 декабря.

Sometimes I Might Be Introvert возглавил рейтинг лучших пластинок подходящего к концу года с 1065 баллами. Ранее он также стал лучшим по мнению портала The Line Of Best Fit. Any Decent Music составил рейтинг на основе мнения различных журналов, газет и веб-сайтов, включая AV Club, Clash, Consequence of Sound, DIY, Evening Standard, Loud And Quiet, Pitchfork и The Independent.

Также в первой тройке рейтинга появились альбом Jubilee от инди-рок группы Japanese Breakfast с 898 баллами, а также совместный альбом Promises от электронного исполнителя Floating Points (настоящее имя — Сэм Шеперд), Фароа Сандерс и Лондонского симфонического оркестра. Он набрал 830 баллов и расположился на третьем месте.