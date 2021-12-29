Тюмень, 29 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружен 281 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 29 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 283 случаев.

С начала пандемии в Тюменской области на 29 декабря подтвердили 89 569 случаев заражения коронавирусом, вылечились 78 969 тюменца, скончались 3357 (15 за последние сутки).