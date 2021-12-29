Красногорск, 29 декабря, 2021, 12:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 49 человек. Соответствующие данные приведены в статистике, опубликованной 29 декабря Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Максимальное количество жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В этот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68.

Всего же с начала пандемии от COVID-19 в Московской области скончались 12 007 человек.