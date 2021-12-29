Бухарест, 29 декабря, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции города Сынниколау-Маре в уезде Тимиш на западе Румынии задержали более 30 граждан Индии, незаконно пересекших сербско-румынскую границу. Об этом 29 декабря сообщил бухарестский информационный портал News.ro.

REGNUM Мигранты

Согласно официальной информации, мигранты были обнаружены в микроавтобусе, принадлежащем жителю Тимиша.

Ранее водитель транспортного средства уже привлекался к ответственности за контрабандные операции.

Ведется следствие. Если вина «проводника» будет доказана, ему грозит до года тюремного заключения или крупный штраф.

Предполагается, что нелегалы планировали попасть в Австрию. В настоящее время они отправлены в региональный пункт для временного содержания беженцев.