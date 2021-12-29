Тунис, , 13:18 — REGNUM Министр юстиции Туниса Лейла Джаффал санкционировала начало судебного расследования обстоятельств смерти бывшего президента страны Беджи Каида Эс-Себси. Об этом 29 декабря сообщает независимая радиостанция Mosaique.

Флаг Туниса

По данным журналистов, распоряжение министра также касается возбуждения уголовных дел против лиц, которые могут быть причастны к смерти политика.

Ранее тунисское телевидение распространило заявление политического активиста, из команды нынешнего президента Туниса Кайса Саеда Мохамеда Аль-Хентати.

Политик заявил, что бывший президент Эссебси «умер в военном госпитале, и президент Кайс Саид знает об этом. Поэтому я требую, чтобы министерство обороны раскрыло правду тунисскому народу».