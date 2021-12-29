Ижевск, 29 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 29 декабря прививку от коронавируса сделали 669 990 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Второй компонент препарата получили 513 574 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1528 жителей республики. 4562 человека получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 115 565 человек. За указанный период ревакцинировались 236 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 декабря в Удмуртии провели 2 256 588 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5485 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5685 исследований.

Читайте также: Жители Удмуртии сдали почти 2,57 млн тестов на коронавирус