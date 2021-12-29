Ижевск, 29 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 29 декабря провели 2 256 588 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Тест на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 5485 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5685 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Накануне было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3415 человек.

Читайте также: Шестеро жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки