Ижевск, , 12:38 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Скончались трое женщин в возрасте от 66 до 95 лет, а также мужчины в возрасте от 55 до 69 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3415 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 декабря в регионе выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 72 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 972 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 7965 жителей.

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