Красногорск, 29 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 29 декабря статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1342 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 232 случая меньше аналогичного показателя 28 декабря. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1574 человек, а днем ранее — у 1616 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 29 декабря в России было выявлено 21 119 новых случаев заражения коронавирусом.